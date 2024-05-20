العروبة يجدد عقد مدربه البرتغالي برونو بيريرا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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جددت إدارة نادي العروبة الصاعد حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين، عقد مدربه البرتغالي برونو بيريرا الذي قاد الفريق للصعود إلى دوري «الكبار» والتتويج بدرع دوري الهواة، ويستمر العقد حتى نهاية موسم 2024-2025.

وتأتي خطوة تجديد عقد المدرب في إطار حالة الاستقرار الفني الذي أعلن عنه مجلس إدارة النادي برئاسة علي مبارك بن عباد رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب بالتجديد، لافتاً إلى أن العروبة يطمح كذلك إلى تجديد عقود عدد من اللاعبين من الذين قادوا العروبة لرحلة الصعود لدوري الأضواء والشهرة.

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