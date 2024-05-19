منصور بن محمد يهنئ منصور بن زايد باللقب العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: البيان

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هنَّأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

وقال سموه: «الناموس لصانع الانجازات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مالك مجموعة سيتي الرياضية العالمية، لفوز مانشستر سيتي باللقب الرابع على التوالي والعاشر في الدوري الانجليزي الممتاز»، متمنياً للنادي إضافة لقب جديد في نهائي الكأس، والمزيد من الإنجازات القادمة.

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