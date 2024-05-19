«الانضباط» تلغي طرد موسى نداي في نهائي الكأس

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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ألغت لجنة الانضباط في اتحاد الامارات لكرة القدم البطاقة الحمراء التي حصل عليها السنغالي موسى نداي لاعب النصر في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوصل، وبذلك يمكن للاعب المشاركة مع فريقه في مباراة الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين ضد عجمان الثلاثاء المقبل.

وكان نداي تعرض للطرد من طرف الحكم الأمريكي اسماعيل الفاتح في بداية الشوط الثاني أمام الوصل في لقطة اثارت الكثير من الجدل حول القرار .

و خسر النصر المباراة النهائية بأربعة اهداف دون رد.

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