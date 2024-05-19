7 مباريات «دفعة واحدة» ضمن الأسبوع 32 من دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق عند الساعة السادسة و10 دقائق من مساء اليوم مباريات الأسبوع 32 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وذلك بإقامة 7 مباريات «دفعة واحدة»، وتبرز للواجهة مباراتا دبا الحصن الوصيف برصيد 58 نقطة.

والذي يستقبل فريق سيتي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط والهابط رسمياً لدوري الدرجة الثانية.

ويخوض الحصن اللقاء بنشوة فوزه الماضي على الذيد بهدف والذي كفل له استعادة الوصافة من جديد من جاره دبا الفجيرة «الثالث»، وسيكون الخطأ ممنوعاً على رجال المدرب المصري طارق السيد المدير الفني لدبا الحصن الذي قام بتجهيز فريقه جيداً للقاء اليوم الذي يقام على أرضه ووسط جمهوره الكبير المتحفز لحضور اللقاء ومؤازرة اللاعبين.

ويحتاج الحصن إلى 6 من 9 نقاط ربما تنقص وذلك حسب نتائج النواخذة لضمان صعوده رسمياً لدوري الأضواء للمرة الثانية في تاريخه دون النظر لنتائج جاره النواخذة.

وفيما يتعلق بالمباراة الثانية، رفع لاعبو دبا الفجيرة الثالث برصيد57 نقطة شعار الفوز خارج الأرض على مصفوت صاحب المركز 14 برصيد 27 نقطة وانتظار هدية من سيتي بملعب دبا الحصن. وكان «النواخذة» قد تنازل عن الصدارة قبل أسبوع بعد وقوع الفريق في فخ التعادل أمام مسافي العنيد بهدف والذي تمكن من فرض التعادل أمام دبا الحصن قبل 3 أسابيع يجيء ويحقق ذات التعادل أمام النواخذة.

ويحاول مدرب دبا عيد باروت إخراج اللاعبين من صدمة النتيجة الماضية التي منحت الوصافة للحصن واستعادة النغمة بملعب مصفوت وذلك للتمسك بآمال الصعود لدوري المحترفين.

كسر رقم

وفي مباراة ثالثة، يتطلع العروبة لكسر الرقم القياسي والوصول إلى النقطة 76 عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الحمراء «37 نقطة» في رأس الخيمة. ويسعى لاعبو العروبة بطل المسابقة إلى تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال 29 مباراة وهو رقم غير مسبوق في المسابقة.

وفي بقية المباريات الأربع والتي ستكون تحصيل حاصل وتحسين مراكز، يواجه يونايتد 47 نقطة، مضيفه العربي برصيد 44 نقطة، والظفرة «44 نقطة» يستقبل غلف يوناتيد بـ 23 نقطة، ويستضيف مسافي برصيد 44 نقطة جاره الذيد 30 نقطة، ويلتقي الحمرية برصيد 34 نقطة بالتعاون 38 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز