أحمد بن محمد: الألعاب المدرسية خطوة لتطوير قطاع الرياضة

المصدر: دبي - البيان

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أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن فخره بالنماذج الشابة، التي انطلقت عبر منظومة «الألعاب المدرسية».

والتي شهدت مشاركة 2500 طالب وطالبة، يمثلون 350 مدرسة من مختلف مدارس إمارات الدولة، واستضافت منافساتها مدينة إكسبو دبي، وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«مثلت بطولة الألعاب المدرسية، التي اختتمت نسختها الرسمية الأولى خطوة نوعية لتعزيز جهودنا لتطوير قطاع الرياضة الوطنية ورفع تنافسيتها، وتحقيق استدامة نموها، من خلال اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الشابة، وتأهيلها للمنافسة على أعلى المستويات، وفخورون بالنماذج الشابة، التي انطلقت عبر منظومة «الألعاب المدرسية».

وباتت تحمل اليوم اسم دولتنا العزيزة في المشاركات القارية والدولية، نشكر المنظمين وفرق العمل وكافة الجهات التي أسهمت بنجاح البطولة، ونتطلع لأن تفرز لنا مدارسنا مزيداً من المواهب الرياضية الواعدة.

كما أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن أمنياته بالتوفيق لأبطال المستقبل في مسيرتهم الرياضية، وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت حفل تكريم أبطال النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية .

والتي شملت 772 طالباً وطالبة من الفائزين في 10 رياضات تنافسية متنوعة بعد منافسات شارك فيها طلبة 350 مدرسة من مختلف إمارات الدولة.. كل التوفيق لأبطال المستقبل في مسيرتهم الرياضية، ونتمنى لهم التوفيق في تمثيل الإمارات بالشكل المطلوب في المنافسات الرياضية على مختلف المستويات».

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