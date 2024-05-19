تاعرابت قائد فريق النصر : خسارة مؤلمة نتعلم منها

المصدر: العين - البيان

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أكد عادل تاعرابت قائد فريق النصر، أن خسارة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤلمة ولكنها ستكون درساً مفيداً للتعلم، معرباً عن حزنه الشديد وتحمله المسؤولية.

وقال في تدوينة في حسابه عبر «إنستغرام»: «اتحمل المسؤولية دائماً لسوء الحظ، لم نقدم مستوانا، نحن جميعاً حزينون على خسارة النهائي، أردنا أن نمنحكم هذه الكأس، لأنكم أيها المشجعون تستحقونها، ولكن في نفس الوقت، لا يتعين علينا أن ننسى ما حدث، كان الأمر مؤلماً، ولكننا سنتعلم منه جميعاً، وفي لحظة صعبة كهذه، علينا أن نبقى معاً، شكراً للجميع على دعمكم».

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