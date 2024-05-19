قدامى «الإمبراطور» يحتفلون بالإنجاز الغالي

المصدر: دبي - البيان

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احتفل عدد كبير من قدامى «الإمبراطور»، بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، سواء من خلال التغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، أو بالوجود في استاد هزاع بن زايد، أو في استاد زعبيل، عقب عودة فريق الوصل إلى دبي، محتضناً اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخه.

وغرد أسطورة الوصل زهير، بقلب أصفر على حساب في منصة «X»، والتي عبر من خلالها أيضاً النجم إسماعيل راشد، عن فرحته قائلاً: «ألف مبروك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وللجماهير الوفية، الفوز ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

كما عبر النجم فهد خميس، عن فرحته قائلاً: «وصلاوية مبروك الكأس، وعقبال بطولة الدوري، جمهور الوصل الرقم الصعب، ومهما تكلمت لن أوفيكم حقكم، وأخيراً، مبروك لقائد السفينة، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، أطال الله عمره».

أما النجم فهد عبد الرحمن، والذي كان في استقبال فريق الوصل في استاد زعبيل، فقال: «الحمد لله على الفوز، والذي تحقق بفضل دعم ومساندة الجمهور، وجهود الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وبتكاتف الجميع، حقق الوصل الإنجاز، الذي تحقق بعد الخسارة من الوحدة في الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين.

وسيكون اللقب دافعاً قوياً للاستمرار في المهمة المتبقية، وهي الفوز بدرع الدوري، والحقيقة أن الإدارة الحالية للنادي، تذكرنا بأيامنا، وهي إدارة ذكية، وتملك خبرات كبيرة، وتجيد التعامل مع هذا الجيل مع اللاعبين، واعتبرها الجندي المجهول وراء الإنجاز الذي تحقق».

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