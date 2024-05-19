أفراح الوصل مستمرة وحلم «الثنائية» يقترب

المصدر: دبي - عدنان الغربي، طلحة عبدالله، إيهاب زهدي

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أهدى الوصل إنجاز الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، بعدما توج «الإمبراطور» باللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخه مساء أول من أمس، بعد موسمي 1986-1987 و2006-2007.

وذلك بتغلبه على النصر برباعية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة، والتي جرت على ملعب استاد هزاع بن زايد، وقدم فيها نجوم «الذهب» أداءً قوياً استحقوا عليه الوصول إلى منصة التتويج بعد غياب 17 عاماً، وتعهدوا لجمهورهم في مدينة العين عقب نهاية مراسم التتويج، بالتتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق «الفهود» ثنائية الدوري والكأس الغالية للمرة الثانية بعد موسم 2006-2007.

ووسط الاحتفالات الجماهيرية الكبيرة للوصل، والتي بدأت من استاد هزاع بن زايد، واستمرت في استاد زعبيل بدبي حتى الساعات الأولى من الصباح، أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن إنجاز الكأس الغالية تحقق برؤية حكيمة وقيادة رشيدة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ليعود «الإمبراطور» إلى مكانه الطبيعي على منصات التتويج والبطولات، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سموه لدعمه اللامحدود ومتابعته الكريمة.

وشدد على أن الوصل أغلق صفحة الاحتفالات بالكأس الغالية مؤقتاً، لأن أمامه 4 مباريات أخيرة وفي غاية الأهمية في دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى لبذل أقصى جهداً فيها، والقتال على نقاطها للتتويج بالدرع، وتحقيق ثنائية في الموسم الجاري.

جهود وعمل

من جهته، أكد أحمد الطنيجي، عضو مجلس إدارة نادي الوصل، أن إنجاز تحقيق الكأس لم يأت من فراغ، ولكن ثمرة جهود وعمل متواصل بروح الفريق الواحد، موضحاً أن الجميع يعمل بتكاتف داخل النادي، وأن هذا الجهد ساعد الفريق على التخلص من الآثار السلبية للخسارة أمام الوحدة في الجولة 23 من الدوري، في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون أن تكون تلك الخسارة بداية انهيار للوصل.

وخسارة نهائي الكأس الغالية أمام النصر، وقال: «الحمد لله، تمكنا من تحقيق نتيجة كبيرة في ديربي بر دبي، وأمام منافس قوي، وحققنا لقباً مهماً». بدوره، قال مروان صالح الحل، مدير المكتب الإعلامي في نادي الوصل:

«الإنجاز الذي تحقق جاء نتيجة عمل إداري متكامل من الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، والوصل استحق التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة». وشدد على أن اللقب يحمّل الفريق مسؤولية كبيرة في إنهاء الموسم الحالي بالقوة نفسها، والسعي إلى تحقيق الثنائية بالتتويج بدرع دوري المحترفين.

وأعرب نجوم الوصل، عن سعادتهم بالتتويج بالكأس الغالية، وبرز متوسط ميدان الوصل فابيو ليما نجماً فوق العادة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليسجل هدفين من أربعة أهداف نظيفة في شباك النصر، وحصل اللاعب على لقب رجل المباراة بعد المجهود المتميز الذي قدمه في ملعب المباراة.

وقال ليما، إنها أسعد لحظات مشواره الكروي، موضحاً أن التتويج باللقب الغالي حلم انتظرته 10 سنوات، وأضاف:

«أنا الآن سعيد بتحقيق هذا الحلم، بفضل مساعدة المدرب ميلوش، وزملائي اللاعبين، ودعم جمهور الوصل الوفي، وعلينا أن نحتفل اليوم على أن نبدأ الإعداد بتركيز كبير لما تبقى لنا من مباريات الدوري، لأننا نطمح في الحصول على اللقب أيضاً».

وقال نيكولاس خيمينيز: «سعيد بأول ألقابي في الإمارات، بعدما لعبنا مباراة قوية، وحققنا فوزاً كبيراً، وبعد شوط أول معقد أمام النصر الفريق الكبير، وعلينا الآن العمل لاستمرار الوصل في صدارة الدوري، والوصول إلى منصة التتويج الثانية لنا هذا الموسم، لأن المنافسة لا تزال قوية».

وأكد علي سالمين لاعب الوصل، إنه يعيش فرحة لا يمكن وصفها بعدما توج «الإمبراطور» بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وقال:

«لا أستطيع أن أصف الفرحة التي أعيشها، ولا أزال غير مستوعب لما حدث لأني لم أكمل المباراة وخرجت للإصابة، ولكن بكل الأحوال علينا الآن نسيان احتفالية التتويج بالكأس مؤقتاً، لأن لدينا مهمة أخرى صعبة، وهي العمل بكل روح قتالية وجهد لتحقيق درع دوري أدنوك للمحترفين، وإسعاد جمهورنا الغالي بالثنائية للمرة الثانية بعد موسم 2007-2006».

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