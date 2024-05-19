إسماعيل الفاتح: فخور بإدارتي أغلى مباراة في الكرة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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أعرب الحكم الأمريكي من الأصول المغربية، إسماعيل الفاتح، عن شعوره بالفخر لاختياره وتكليفه بإدارة أغلى مباراة وهي المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي حسمها الوصل بالفوز برباعية نظيفة على النصر، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال: «إدارتي للمباراة النهائية لحظة تاريخية في مسيرتي التحكيمية، وسعيد أيضاً بمشاركة العنصر النسائي في طاقم تحكيم المباراة ممثلاً في كل من روضة المنصوري حكم رابع، وخلود الزعابي حكم فيديو مساعد».

وأضاف: «أشكر المنظمين لهذا النهائي المميز وللإمارات على هذه الاستضافة الجميلة، وشرف كبير لأي حكم التواجد والمشاركة في إدارة مثل تلك النهائيات الكبرى، وأعلم الكثير عن التحكيم في الإمارات وفي دول الخليج، والتي تمتلك حكاماً عالميين، وفي مقدمتهم الحكم المونديالي محمد عبدالله».

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