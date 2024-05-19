محمد الشحي: المهمة الأولى تمت بنجاح وعاد الوصل إلى القمة

المصدر: دبي - البيان

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بارك المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، لسموه ولإدارة النادي وللاعبيه ولجماهيره، الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال: «أبارك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، الفوز بالكأس الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما قام سموه بتوجيه فرق العمل، ورسم الخطط، وتابع التنفيذ في كل المراحل، وشحذ الهمم حتى أنجزت المهمة الأولى بنجاح، وعاد الوصل إلى القمة، وهذا موسم الوصل».

وأضاف: «كلمات الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد «روح الوصل» لا توفيه حقه، كما أبارك لأخي أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وإخواني أعضاء مجلس الإدارة».

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