محترفو الإمبراطور يتغنون بالفوز الكبير

المصدر: دبي - البيان

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تغنى محترفو الوصل، بالفوز الغالي الذي تحقق على حساب فريق قوي بقيمة نادي النصر في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأعرب نجوم «الإمبراطور»، عن سعادتهم بالتتويج بالكأس الغالية، إذ قال نيكولاس خيمينيز: «سعيد بأول ألقابي في الكرة الإماراتية، بعدما لعبنا مباراة قوية، وحققنا فوزاً كبيراً ومهماً بعد شوط أول معقد أمام النصر الفريق الكبير، وعلينا الآن العمل لاستمرار الوصل في صدارة الدوري والوصول إلى منصة التتويج الثانية لنا هذا الموسم.

لأن المنافسة لا تزال قوية في الدوري، وأمامنا 4 مباريات مهمة وصعبة علينا تخطيها بنجاح بداية من لقاء اتحاد كلباء الثلاثاء المقبل، في الجولة 24 في دوري أدنوك للمحترفين».

روح قتالية

من جهته، قال اداما ديالو مهاجم الوصل: «قدمنا أداءً كبيراً في المباراة النهائية، ولعبنا بروح معنوية وقتالية وبتركيز كبير، والوصل وجماهيره الجميلة كانا يستحقان التتويج بالكأس الغالية، وتحقيق اللقب وسط هذا الحضور الجماهيري الرائع له مذاق خاص، ونتطلع الآن إلى تحقيق اللقب الثاني، عندما نستأنف مشوارنا في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، حتى نعيش مع جمهورنا تلك الفرحة مرة ثانية».

وقال سياكا سيديبي: «اللقب الذي تحقق جاء نتيجة تلاحم كبير بين جميع العاملين في النادي سواء إدارة أم أجهزة فنية وإدارية أم لاعبين، والجميع حرص على بذل كل ما لديه من جهد لإسعاد جماهير الوصل».

بدوره، أوضح الكسيس بيريز قائلاً: «حققنا بطولة مهمة كانت ضمن خطط الوصل هذا الموسم، أشكر الجماهير على دعمها، وأؤكد أن طموحاتنا لم تنته، ونسعى إلى التتويج بالدوري، وتحقيق الثنائية».

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