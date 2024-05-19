روضة المنصوري: مستقبل واعد للتحكيم النسائي

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، أن مستقبل التحكيم النسائي في كرة القدم الإماراتية واعد، وأن الجيل الجديد يحظى بفرصة كبيرة للتواجد في البطولات الكبرى.

وتواجدت المنصوري ضمن طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي جمعت الوصل والنصر بقيادة الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح، إلى جانب زميلتها خلود الزعابي مساعد حكم فيديو.

وأعربت المنصوري، عن سعادتها بمشاركتها في إدارة المباراة كحكم رابع في أول تجربة لها في مسابقة بهذا الحجم، موجهة الشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم على ثقته ودعمه للتحكيم النسائي، قائلة: «أشكر اتحاد الكرة على دعمه لنا».

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