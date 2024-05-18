فانيك: حظوظ حتا قائمة في حصد نقاط المباراة أمام البطائح

المصدر: دبي-علي شدهان

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شدد الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا الأول لكرة القدم، على أن حظوظ فريقه قائمة في حصد نقاط مباراته أمام مضيفه البطائح الاثنين ضمن الجولة 24 لدوري ادنوك للمحترفين في الإمارات.

وقبل مباراة الاثنين، يحتل فريق حتا المركز 14 الأخيرة في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 8 نقاط فقط، جمعها من الفوز والتعادل مع "الإمارات"، والتعادل لمرتين مع عجمان، والتعادل مع الشارقة، والتعادل مع البطائح في الدور الأول من البطولة.

وقال فانيك: صفوفنا مكتملة، ولا بد من التركيز بصورة أكبر في خط الهجوم، وثقتنا عالية، ونشعر أنه الوقت المناسب للقاء البطائح، ونتوقع مباراة كبيرة دفاعيا وهجوميا، كما فعلنا في المباريات الأخيرة.

ليست سهلة

وأضاف فانيك قائلا: المباراة أمام البطائح لن تكون سهلة لأن المنافس فريق جيد، وبغض النظر عن نتائجه في المباريات الأخيرة، وحظوظنا قائمة لحصد نقاط المباراة في حال التركيز المطلوب والثقة العالية.

تطور الأداء

ومن جانبه، قال فيرون دي ماركو، لاعب فريق حتا: معنوياتنا عالية لتقديم مباراة جيدة أمام البطائح، خصوصا بعد الأداء الجيد أمام الشارقة والتعادل في تلك المباراة، وهناك تطور كبير في أداء فريقنا في المباريات الأخيرة.

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