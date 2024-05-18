طارق السيد على بعد 6 نقاط من إعادة أمجاد الحصن

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

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أصبح المدرب المصري طارق السيد المدير الفني لفريق دبا الحصن، على بعد 6 نقاط فقط، ربما تنقص.

وذلك من أجل كتابة تاريخ جديد لإعادة أمجاد فريقه دبا الحصن إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد مضي أكثر من عقدين على آخر صعود للفريق موسم 2002 - 2003، لما يسمى حينها بالدوري الممتاز، قبل التحول للاحتراف، ويملك دبا الحصن حالياً 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جاره دبا الفجيرة «النواخذة»، الذي تبقت له مباراتان في المسابقة، عكس دبا الحصن الذي سيخوض 3 مباريات، ويحتاج دبا الحصن إلى ست نقاط فقط من المباريات الثلاث المتبقية لحسم الصعود رسمياً، بينما دبا الفجيرة الثالث، مُطالب بالفوز في مباراتيه، وانتظار تعثر دبا الحصن، كون الفارق بينهما نقطة فقط.

وأقصى ما يمكن أن يحققه دبا الفجيرة، هو 63 نقطة، بينما دبا الحصن 67 نقطة، لذلك، ففي حال حقق دبا الحصن ست نقاط في المباريات الثلاث المقبلة، فيصعد إلى المحترفين، بغض النظر عن نتائج دبا الفجيرة.

ويملك طارق السيد مدرب الحراس السابق، والذي تحول إلى صائد إنجازات، خبرات كبيرة للتعامل في مثل هذه الظروف، بعد أن تمكن في السابق من قيادة «النواخذة» في مناسبتين للعب في دوري المحترفين الأولى موسم 2011، والثانية موسم 2015.

ومنذ توليه زمام الأمور في دبا الحصن هذا الموسم، خلفاً لنظيره التونسي عثمان النجار، أظهر السيد حضوراً مميزاً مع فريقه، توّجه بتحقيق 13 فوزاً، والتعادل في أربع مواجهات، والهزيمة في مباراتين.

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