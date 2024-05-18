حمدان بن محمد: الناموس لراعي الوصل الأول أحمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، والنادي بعد فوز الفريق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، كما شكر سموه نادي النصر على الأداء الذي قدمه في المباراة النهائية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: مبروك لنادي الوصل.. للجماهير واللاعبين وللفريق الإداري، الناموس لراعي الوصل الأول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما نشكر نادي النصر على ما قدمه من أداء في الموسم الحالي ووصولهم لنهائي كأس رئيس الدولة في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين. ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صوراً عبر حسابه الرسمي في «إكس» للفريقين ولشعار الوصل ولجمهور نادي الوصل.

وتوج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فريق الوصل بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على النصر أمس 4 - 0 على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تتويج الوصل بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال سمو الشيخ منصور بن محمد: «الناموس.. وأجمل التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل وقائد مسيرة إنجازات الإمبراطور، وإلى إدارة ولاعبي وجماهير الوصل، لمناسبة الفوز بأغلى البطولات.. كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم».

جاء التتويج بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وأحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم. وأحرز الوصل لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى له في عصر الاحتراف.

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