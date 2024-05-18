راشد النعيمي: الوصول إلى النهائي الأغلى مستحق وثمرة عمل وجهد

المصدر: العين - البيان

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن مجرد وصول الوصل والنصر إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إنجاز كبير، ولم يأتِ من فراغ، ولكن ثمرة عمل وجهد كبير بذل من الفريقين طوال عمر البطولة، وظهورهما في المباراة النهائية لأغلى البطولات نتيجة مستحقة، وبارك للوصل الفوز بالكأس، وتمنى التوفيق للنصر في مستقبل البطولات.

وقال: «إن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بذل جهداً كبيراً خلال الموسم الجاري للارتقاء بمستوى البطولات»، وأضاف: «رأينا هذا الموسم، نظاماً حديثاً، ومستوى ونتائج أعلى في المباريات، والكرة دائماً تحتاج إلى تطوير ومقارنات دولية، وهذا سينعكس على مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب».

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