هاريس: سعيد بفرحة جماهير الوصل

المصدر: العين - البيان

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أعرب هاريس مهاجم الوصل، عن سعادته بتتويج فريقه بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد التغلب على النصر برباعية نظيفة في المباراة النهائية على ملعب استاد هزاع بن زايد مساء أمس. وقال: «أنا أشعر بالسعادة لأننا لعبنا بشكل جيد وخيالي، وحققنا فوزاً كبيراً، وأنا سعيد بسعادة جمهور الوصل».

وأضاف: «كان الشوط الأول أكثر صعوبة حتى سجلنا الهدف الأول من ركلة الجزاء، نجحنا في الشوط الثاني في السيطرة تماماً على المباراة، وتسجيل 3 أهداف أخرى، وتوجنا مشوارنا في البطولة بلقب مهم وغالٍ، ونتمنى أن نكمل الموسم بتحقيق لقبنا الثاني بالفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين».

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