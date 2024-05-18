سفيان بوفتيني : كأس رئيس الدولة سيبقى إنجازنا خالداً في التاريخ

المصدر: العين - البيان

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قال سفيان بوفتيني لاعب الوصل: كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة أمام فريق بصدد تقديم مستويات قوية تحت قيادة مدربه ألفريد شرودر، أشكر مدربنا ميلوش الذي قرأ جيداً مدرب النصر، شرف لنا التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، سيبقى إنجازنا خالداً في التاريخ، حتى عندما نغادر الوصل ستبقى أسماؤنا مكتوبة في سجل النادي، التتويج تحقق بفضل جهد الطاقم الفني والإداري واللاعبين.

وأضاف: ندين بالفوز للمدرب ميلوش لأنه عرف كيف يقرأ المباراة، ليس من السهل أن تلعب موسماً كاملاً بخطة معينة ثم تقوم بتغييرها في يوم واحد، نهدي هذا الفوز لجماهيرنا.

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