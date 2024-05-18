فابيو دي ليما يغالب دموع الفرحة بتحقيق كأس رئيس الدولة

المصدر: العين - البيان

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أكد فابيو دي ليما لاعب الوصل، سعادته بتحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال:

«اعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، وحققنا فوزاً مستحقاً، وأهدي اللقب إلى أسرتي وإدارة نادي الوصل، وإلى جماهير الفريق». وأضاف وهو يغالب دموعه: «جئت هنا في 2004، ولكني لم يسبق أن حققت أي لقب مع الوصل، وكل موسم نحاول تحقيق شيء لإسعاد الجمهور، والآن نحتفل معاً باللقب الغالي، ونركز بعدها على تحقيق لقب الدوري، وأبارك للجماهير الكبيرة التي احتشدت في مدرجات ملعب المباراة النهائية».

من جهته، قال كايو كانيدو: «أنا سعيد بتحقيق الكأس الغالية مع ناديين مختلفين، بعدما سبق وحققت اللقب مع العين، وأنا سعيد أكثر بفرحة فابيو دي ليما بتحقيق أول ألقابه مع الوصل، وأشكر المدرب ميلوش على جهوده مع الفريق، وعلى ما يبذله من جهد كبير مع الفريق».

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