الشعفار: مهمة الوصل لم تنتهِ

المصدر: العين - البيان

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أعرب أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتوجه بالشكر إلى جمهور الوصل على حضوره ومساندته للفريق.

وقال: «اللاعبون قدموا مباراة قوية، ولكن المهمة لم تنتهِ، ولا يزال أمامنا بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وتنتظرنا مباراتان في غاية الأهمية خلال المرحلة المقبلة، للحصول على لقبنا الثاني هذا الموسم».

ثقة

وأضاف: «ثقتي بلاعبي الوصل لم تهتز أبداً، وتحدثت مع اللاعبين حول هذا الأمر بعد الخسارة من الوحدة في الجولة الماضية من الدوري، وكنت واثقاً من قدرة اللاعبين على الفوز على النصر، والتتويج بالكأس الغالية، وأنا أؤكد ثقتي الآن في قدرة اللاعبين أيضاً، على الفوز بدرع الدوري، ليعود الوصل إلى منصات التتويج بلقبين مهمين في الموسم الجاري».

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