كفيفان يشجعان الوصل: نعيش المباراة بكل جوارحنا وأحاسيسنا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بالرغم من افتقادهما البصر حرص محمد غريب الحوسني ونواف خلفان مشجعا نادي الوصل على حضور نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال المشجعان إنهما ليس بإمكانهما مشاهدة المباراة لكنهما يعيشان تفاصيلها بكل جوارحهما وأحاسيسهما، وقال نواف: «أنا كفيف جزئي جئت لمتابعة النهائي، أتابع المباراة بقلبي، ومعي صديقي جمعة غريب، وهو من يصف لي أحداث المباراة، هجمة بهجمة، واللاعب الذي تكون بحوزته الكرة».

وقال محمد الحوسني: «بالرغم من كوني من المكفوفين ولكنني حرصت على حضور المباراة لمؤازرة فريقي، حيث أستعين بتطبيق أوانٍ لمؤسسة دبي للإعلام، لا أستطيع مشاهدة المباراة لكن أعيشها بكل أحاسيسي وجوارحي».

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