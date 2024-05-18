الفاتح يوضح للجماهير سبب احتساب ركلة الجزاء للوصل

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الوصل والنصر، مساء أمس، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حدثاً استثنائياً في ملاعب الإمارات، بإذاعة حديث حكم الساحة مع حكام تقنية الفيديو خلال اللقاء، للجماهير الحاضرة في الملعب والمتابعين عبر البث التلفزيوني.

وذلك بهدف زيادة الشفافية بين قضاة الملاعب واللاعبين والأطقم الفنية والجماهير، وتم تطبيق هذا الأمر في الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما شرح إسماعيل الفاتح حكم المباراة سبب احتساب ركلة جزاء على النصر، لوجود لمسة يد من المدافع سمير مميسيفيتش في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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