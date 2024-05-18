أحمد نور الله.. التوهج مع العنابي بـ19 مساهمة تهديفية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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واصل أحمد نور الله لاعب خط وسط الوحدة دوره المؤثر مع العنابي منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الحالي قادماً من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، كواحد من أكثر اللاعبين توهجاً مع «أصحاب السعادة» ومن بين الأكثر مساهمة للأهداف مع الفريق في كل المسابقات.

وأحرز نور الله هدفين في فوز الوحدة على الوصل الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع اللاعب رصيده إلى 6 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

وشارك نور الله في مباريات الوحدة في الدوري كاملة ولم يغب عن أي مباراة على الإطلاق، كأحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها، إذ خاض مع العنابي 29 مباراة في كل البطولات، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 9 أهداف، بإجمالي مساهمة في 19 هدفاً، إذ شارك في 23 مباراة في الدوري سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 كثالث أكثر اللاعبين هذا الموسم صناعة للأهداف بعد نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل (12 صناعة) واليخاندرو بوزيلو لاعب الجزيرة (10).

صفقة ناجحة

وخاض نور الله مع الوحدة في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي توج بلقبها العنابي على حساب العنابي في 6 مباريات، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً ويعد ثاني هدافي البطولة في الموسم بجانب عمر خريبين.

وأثبت نور الله أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس للوحدة رغم الانتقادات التي تعرض لها في بداية الموسم من جانب جماهير العنابي، ومطالبتها حينها بتعاقد مع عناصر أفضل من اللاعبين الأجانب، إلا أنه أثبت قدراته العالية كواحد من أفضل لاعبي الوسط في الدوري دفاعياً وهجومياً. والغريب أن 4 من أهداف نور الله هذا الموسم سجلها في مرمى الوصل في بطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

حيث جاءت أهداف في الدوري بواقع هدفين في الوصل، وهدف في كل من الجزيرة والبطائح والشارقة والإمارات، بينما سجل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هدفين في مرمى الجزيرة إياب ربع النهائي، وهدفين في الوصل في مباراتي نصف النهائي.

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