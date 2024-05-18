زكريا أحمد: حراس المرمى يتحملون مسؤولية 5 أهداف في الجولة 23

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 5 من 22 هدفاً سجلت في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وتوزعت الأهداف المسجلة ما بين 10 أهداف في الشوط الأول، و12 هدفاً في الشوط الثاني.

وتم إحراز 5 أهداف من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 15، وهو معدل تسجيل عالٍ في تلك المدة الزمنية القصيرة، ونوه إلى إنه تم تسجيل 4 أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وهو معدل عالٍ للتسجيل، وهدف واحد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأوضح أن طرق تسجيل الأهداف توزعت ما بين 3 أهداف من ركلات جزاء، و5 أهداف من انفراد بحراس المرمى، و5 أهداف من ضربات رأسية، وهدف وحيد بتسديدة بعيدة المدى، و7 أهداف من تمريرات عرضية، وإنه تم تسجيل 8 أهداف من داخل منطقة الست ياردات، و13 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، وهدف وحيد من خارج منطقة الجزاء.

وأشار إلى أن اتخاذ القرار السليم في المهارة المناسبة في التصدي، لا يزال أكثر أسباب الأهداف المسجلة، وتسبب في 11 هدفاً، ويليه ردة الفعل الضعيفة 7 أهداف، والتمركز الخاطئ 4 أهداف.

ومنح الدكتور زكريا أحمد، نجومية الجولة 23 إلى راشد علي حارس مرمى الوحدة، مشيراً إلى إنه منع الكثير من الخطورة على مرماه، وقاد فريقه للفوز على الوصل المتصدر بنتيجة 4 - 1، وإلى أن حراس المرمى استطاعوا حتى الآن، الحفاظ على نظافة شباكهم في 156 مباراة، ويتصدر قائمة الأكثر محافظة على نظافة الشباك، خالد السناني حارس الوصل.

وقال إن سهيل المطوع حارس فريق الإمارات، ما زال يقاوم في محاولة مساعدة فريقه في البقاء بدوري المحترفين، بوصوله إلى 96 تصدياً حاسماً، ويتصدر قائمة الحراس الأكثر تصدياً، ويليه فهد الضنحاني حارس بني ياس بوصوله إلى 91 تصدياً.

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