«ديربي» قمة دوري المحترفين السبت المقبل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تترقب جماهير الكرة مواجهة الوصل وضيفه شباب الأهلي على ملعب استاد زعبيل ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حددت رابطة المحترفين موعد «الديربي» شبه الحاسم لقمة الدوري في الخامسة من مساء يوم 25 مايو الجاري، وانحصار المنافسة بين الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري.

وستكون المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري، حاسمة في تحديد بطل الموسم الجاري 2023 - 2024، والفريق الثاني الهابط من دوري المحترفين، بعدما تأكد عودة حتا إلى دوري الدرجة الأولى بتعادله السلبي مع مضيفه الشارقة ضمن الجولة 23 للدوري.

والتي شهدت خسارة الوصل أمام ضيفه الوحدة 1 - 4، وتفوق شباب الأهلي بالفوز على مضيفه الإمارات 3 - 2، وتغلب النصر على ضيفه خورفكان 2 - 1، وتجديد عجمان لتفوقه على الجزيرة بالفوز 2 - 0، وتعادل بني ياس وضيفه البطائح 3 - 3.

وحددت رابطة المحترفين مواعيد مباريات الجولات 24 و25 و26 الأخيرة من عمر الدوري، بالإضافة إلى المباريات الثلاث المؤجلة من الجولة 13، وسيكون ختام المسابقة بلقاء العين والبطائح يوم 7 يونيو المقبل، والمؤجل من الجولة 25، وتمت مراعاة إقامة المباريات في مواعيد توفر العدالة بين الأندية المتنافسة على مراكز المقدمة أو الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط.

ومن المقرر انطلاق مباريات الجولة 24 بعد غدٍ، وتجمع في السادسة و10 دقائق، خورفكان والشارقة، على ستاد صقر بن محمد القاسمي، والجزيرة والإمارات، على ستاد محمد بن زايد.

وفي الساعة التاسعة، الوحدة والعين، في استاد آل نهيان، والبطائح وحتا، في استاد خالد بن محمد، بينما يلتقي يوم مساء الثلاثاء المقبل، في السادسة و10 دقائق، النصر وعجمان، في استاد آل مكتوم، وفي التاسعة، شباب الأهلي وبني ياس، في استاد راشد، واتحاد كلباء وضيفه الوصل.

وتنطلق مباريات الجولة 25 مساء يوم 24 مايو الجاري، ويلتقي في السادسة والربع، حتا والجزيرة، في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، وعجمان والشارقة، في استاد راشد بن سعيد.

وفي الساعة التاسعة، الوحدة وخورفكان، في استاد آل نهيان، والإمارات وضيفه النصر، وتتواصل المباريات مساء 25 من الشهر ذاته، إذ يلتقي في الخامسة، اتحاد كلباء وضيفه بني ياس، والوصل وشباب الأهلي، في استاد زعبيل، وتختتم الجولة في السادسة و20 دقيقة من مساء يوم 7 يونيو المقبل، بلقاء العين والبطائح، في استاد خليفة بن زايد.

وتنطلق الجولة 26 الأخيرة للدوري مساء 1 يونيو المقبل، وتجمع في السادسة و20 دقيقة، البطائح والإمارات، في استاد خالد بن محمد، وخورفكان واتحاد كلباء، في استاد صقر بن محمد القاسمي، وبني ياس وضيفه عجمان، وفي الساعة التاسعة، الشارقة وضيفه الوحدة، وتستكمل المباريات مساء اليوم التالي.

حيث يلتقي في السادسة و20 دقيقة، الجزيرة والعين، في استاد محمد بن زايد، وفي الساعة التاسعة، شباب الأهلي وحتا، في استاد راشد، والنصر والوصل، في استاد آل مكتوم.

وبالنسبة للمباريات المؤجلة مرتين من الجولة 13 للدوري بسبب ظروف الطقس، فستقام مساء يوم 29 مايو الجاري، وتجمع في السادسة والربع، عجمان وبني ياس، في استاد راشد بن سعيد، والإمارات وضيفه البطائح، وفي الساعة التاسعة، حتا وشباب الأهلي، في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم.

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