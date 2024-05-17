شرودر: قدمنا مردوداً جيداً في الشوط الأول وصدمنا بركلة جزاء وطرد في الثاني

المصدر: العين- البيان الرياضي

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عاش المدرب الهولندي الفريد شرودر، المدير الفني لفريق نادي النصر ليلة حزينة، بعد أن مني فريقه بخسارة كبيرة من غريمه الوصل بأربعة أهداف نظيفة مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد في نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال شرودر: اذا نظرنا لما كان عليه الفريق بالدوري وهو في المركز العاشر وما اصبح عليه الآن وهو بالمركز الخامس فالأمر يعتبر جيدا وفي مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، قدمنا مردودا متميزا في الشوط الأول وصنعنا فرصا عدة لم نستثمرها كما ينبغي لكن بشكل عام ففي الشوط الأول كنا نحن الأفضل والأكثر استحواذا، صنعنا أكثر من ثلاث فرص أمام فريق كبير كالوصل وهذا أمر رائع .

وأضاف: كان حظنا سيء باحتساب ركلة جزاء ضدنا وفي الاستراحة كنت تحدثت للاعبين وأكدت لهم ضرورة متابعة العمل الجيد الذي قمنا به في الشوط الأول بين الشوطين، لكننا صدمنا لكن بحصول لاعبنا موسى ندياي على البطاقة الحمراء، واعتقد أنه لم يكن يستحقها، وكان يجب على الحكم أن يكون دقيقا في قراراته، لكن على أية حال أنا لست هنا لانتقاد الحكم ولكن لا اعتقد أن هذا المستوي الذي ينبغي أن يكون عليه حكم مباراة كبيرة مثل هذ.

ومضي المدرب الهولندي بقوله: بعد البطاقة الحمراء بدقائق استقبلنا الهدف الثاني، وعندما تلعب ناقصا وتتلقى هدفين أمام فريق كبير وقوي كالوصل فالأمر يزداد صعوبة، بشكل عام فخور بأداء

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