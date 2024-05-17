الوصل يفوز على النصر ويتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخه

المصدر: العين- عدنان الغربي- طلحة عبد الله- إيهاب زهدي تصوير سالم خميس سيف الكعبي

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توج الوصل بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مساء اليوم، بفوزه على النصر بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية لأغلى البطولات، والتي جرت على ملعب إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ليضيف "الإمبراطور" اللقب الثالث من الكأس الغالية إلى رصيده الذي يضم لقبين في موسمي 1986-1987 و2006-2007، وأحرز أهداف الوصل فابيو دي ليما هدفين من ركلة جزاء في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع وفي الدقيقة 54، وهاريس في الدقيقة 63، وعلي صالح في الدقيقة 82 من عمر المباراة التي شهدت طرد لاعب النصر موسى ندياي في الدقيقة 48.

وسبق انطلاقة المباراة، حفل افتتاح بسيط تضمن عروضاً ضوئية وموسيقية، مع تعليق صوتي منة خلاله استعراض تاريخ البطولة، وتقدم طرفي المباراة النهائية، مع أغنية خاصة بنهائي أغلى البطولات، قبل أن يدخل الفريقان إلى أرض الملعب استعداداً لبدء مجريات اللقاء، بحماس غلب على أداء اللاعبين في الدقائق الأولى، وأضاع هاريس أولى فرص المباراة وفريقه الوصل في الدقيقة 2، عندما وصلته عرضية من علي صالح، ولعبها بجوار القائم الأيسر، ومالت بعدها السيطرة للنصر، فيما حاول الوصل اللعب على الهجمات المرتدة وأخطاء مدافعي النصر.

هدف ملغي

ألغى الحكم هدفاً سجله هاريس للوصل في الدقيقة 18، بإشارة من الحكم المساعد بداعي تسلل اللاعب، وتم التأكد من صحة القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأبعد خالد السناني حارس الوصل، ركلة حرة للنصر لعبها ميديروس خطيرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، وسدد موسى ندياي كرة نصراوية خطيرة من خارج منطقة الجزاء، ومرت أعلى العارضة في الدقيقة 24.

ولعب فابيو دي ليما، ركلة حرة مباشرة للوصل في الدقيقة 34، ومرت بغرابة شديدة من أمام سفيان بوفتيني وسيونغ هيون، وفقد ندياي توازنه داخل منطقة جزاء الوصل في الدقيقة 36، لتضيع فرصة انفراد من النصر، ومر هاريس بمهارة في الدقيقة 39، وواجه أحمد شامبيه حارس النصر، والذي تألق في منع الوصل من التسجيل، ورد السناني بتحويل رأسية مانولو غابياديني، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 45.

أهداف "الفهود"

احتسب الحكم 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للوصل، لوجود لمسة يد من سمير مميسيفيتش مدافع النصر، عندما حاول نيكولاس خيمينيز المرور منه، وأحرز منها فابيو دي ليما هدفاً للوصل في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتلقى النصر ضربة موجعة مع انطلاقة الشوط الثاني، بطرد لاعبه موسى ندياي لتدخل قوي مع لاعب الوصل علي سالمين، والذي تم استبداله للإصابة، وأكمل "العميد" المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48، ولم يتأخر الوصل في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، بعدما سجل فابيو دي ليما هدفه الشخصي الثاني، والهدف الثاني للوصل في الدقيقة 54، بعد ركلة ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء، وسددها اللاعب مباشرة في المرمى.

وتسبب الهدف الثاني والنقص العددي في توتر لاعبي النصر وفقدانهم للتركيز، ليفرض الوصل سيطرته الهجومية تماماً على مجريات المباراة، وينجح هاريس في تسجيل الهدف الثالث للوصل بكرة رأسية في الدقيقة 63، بعد عرضية من نيكولاس خيمينيز، وأنقذ شامبيه، فرصة هدف رابع للوصل في الدقيقة 69، بتصديه لتسديدة هاريس، وتكفل السناني بإبعاد كرة حرة لعبت ساقطة داخل منطقة جزاء الوصل في الدقيقة 75.

وانطلق علي صالح بمجهود فردي رائع من وسط الملعب، وواجه حارس مرمى النصر، وسدد كرة قوية مسجلاً الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 82، وحاول النصر في الدقائق الأخيرة من المباراة، تسجيل هدف شرفي، ولكن تمكن دفاع الوصل من الصمود بفضل المعنويات العالية للاعبيه، والذين سعوا إلى المزيد من التسجيل حتى صافرة نهاية المباراة بعد احتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، ولكن لم تفلح جهود الفريقين في تسجيل المزيد من الأهداف.

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