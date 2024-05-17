القرش الأزرق" يقاتل حتى النهاية.. لوحة فنية جميلة في مدرجات النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رسمت جماهير النصر لوحةً فنيةً جميلةً في مدرجات استاد هزاع بن زايد، وذلك بعدما استعرضت "تيفو" رائعا، قبيل انطلاق مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي جمعت فريقها مع جاره الوصل.

وواصلت جماهير العميد إطلاق مبادراتها الفريدة لمؤازرة فريقها، حيث تزينت المدرجات بـ"تيفو" غاية في الروعة والجمال، قامت بتصميه مجموعة "الجدار الأزرق" بطريقة مبتكرة وجاذبة.

ومع دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب ظهر "التيفو" العملاق بين جماهير العميد، وهو عبارة عن لوحة فنية تتضمن صورة لقرش في حالة هجوم، وهو القرش نفسه الذي ظهر في "تيفو" مباراة نصف النهائي أمام شباب الأهلي، ليواصل طريقه بنجاح إلى النهائي، محذرا الوصل من الاقتراب من منطقته لتفادي الهجوم القاتل، ثم ظهر "تيفو" ثان يتضمن عبارة "ماسترز" في إشارة إلى تألق مدرجات النصر في الموسم الحالي.

وطغى اللون الأزرق على مدرجات النصر في استاد هزاع بن زايد وعبارات تحفيزية مثل :" ننبض بحب النصر" و "نصراوي سلام".

ومنذ بداية الموسم، أطلق جمهور النصر العديد من "التيفوات" الجميلة لمؤازرة لاعبيه و حثهم على تقديم افضل ما لديهم في المباريات، وكان لمثل هذه المبادرات الجماهيرية دور إيجابي في تحفيز الفريق ووصوله إلى المباراة النهائية.

ومن بين هذه "التيفوات" الجميلة التي نفذها جمهور النصر، " تيفو" الجولة 21 من الدوري أمام اتحاد كلباء الذي تتلخص فكرته حول تخطيط لنبضات القلب، ثم تظهر شخصية طبيب مرتديا سماعته الطبية لاستخدامها لقيس مدى حب جماهير لناديهم وعدد نبضات قلوبهم في هذا الإطارـ قبل أن يضع الطبيب يده على صورة القلب الأزرق، ثم تظهر نتيجة الفحص:" ننبض بحب النصر".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز