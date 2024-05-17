كفيفان يشجعان الوصل: نعيش المباراة بكل جوارحنا وأحاسيسنا (فيديو)

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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بالرغم من افتقادهما نعمة البصر حرص محمد غريب الحوسني ونواف خلفان مشجعا نادي الوصل على حضور نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال المشجعان أنهما ليس بإمكانهما مشاهدة المباراة لكنهما يعيشان تفاصيلها بكل جوارحهما واحاسيسهما.

وقال نواف: أنا كفيف جزئي جئت لمتابعة النهائي، وأتمنى لفريقي الوصل التوفيق والفوز، أتابع المباراة بقلبي، ومعي صديقي جمعة غريب، وهو من يصف لي أحداث المباراة، هجمة بهجمة، واللاعب الذي تكون بحوزته الكرة.

وقال محمد غريب: بالرغم كوني من المكفوفين ولكنني حرصت على حضور المباراة لمؤازرة فريقي، ولن يعيقني أي شيء لمتابعة المباراة، حيث أستعين بتطبيق أوان لمؤسسة دبي للإعلام، لا أستطيع مشاهدة المباراة لكن اعيشها بكل أحاسيسي وجوارحي.

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