حتا 2024.. الهبوط الرابع في 5 مواسم مع المحترفين

المصدر: دبي - علي شدهان

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يعد هبوط فريق حتا الأول لكرة القدم من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات لموسم 2023-2024، إلى دوري الدرجة الأولى، الرابع في 5 مواسم، منذ الظهور الأول للفريق الملقب بـ «الإعصار» على مسرح دوري الأضواء في موسم 2016-2017، وهو الموسم الأفضل له بعدما نجح بجمع 25 نقطة، وضعته في المركز العاشر في ختام تلك النسخة من دوري المحترفين.

وظهر فريق حتا في دوري المحترفين في 5 مواسم فقط، الأول في 2016-2017، والثاني في 2017-2018، وجمع فيه 16 نقطة، واحتل المركز الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، وهبط لدوري الدرجة الأولى، والثالث في 2019-2020، لم يهبط نظراً لإلغاء الموسم نتيجة انتشار وباء «كورونا» عالمياً، والرابع في 2020-2021، وجمع فيه 12 نقطة، واحتل المركز الأخير، وهبط لدوري الدرجة الأولى، والخامس في 2023-2024، وجمع فيه 8 نقاط فقط حتى الجولة 23 وبعد خوضه 22 مباراة، احتل المركز الأخير، وهبط قبل لعب 4 مباريات مقررة له في «رزنامة» الدوري.

ووفقاً لمحصلته من النقاط تحديداً باعتبارها المعيار الأهم في عملية البقاء والهبوط، فإن ظهور فريق حتا في دوري المحترفين في الموسم الجاري 2023-2024، يعتبر الأقل بالمقارنة مع المحصلة التي جمعها في المرات الـ 4 السابقة، حيث حصل على 8 نقاط من فوز يتيم، و4 تعادلات بعد خوض 22 مباراة!

رضا بالتعادل

الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا قال عن تعادل فريقه السلبي مع مضيفه الشارقة في الجولة 23 من الدوري: راض بالتعادل والأداء أمام منافس كبير، يبدو جيداً أننا لم نخسر، واصلنا مشوارنا بتقديم مباريات بنتائج إيجابية إلى نهاية الموسم، وكمدرب، ليس سهلاً أن آخذ كل ما أريد من اللاعبين في ظل الوضع المعروف لفريقنا في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، سنكمل المشوار بالاندفاع نفسه، وإجمالاً، أنا راض عن اللاعبين، وكنا نستحق نتائج أفضل في بعض المباريات السابقة في البطولة.

ومن جانبه، قال الروماني اولايو كوزمين، مدرب فريق الشارقة: تحكمنا في مجريات المباراة في غالبية الوقت، لكن بعد طرد لاعبنا ماجد سرور، تقلصت فرصنا في التسجيل إلى حد ما، أنا سعيد بأداء حارس المرمى الشاب خالد توحيد، وسنعطي الفرص للاعبين الشبان في المباريات المقبلة لفريق الشارقة في البطولة.

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