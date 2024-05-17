إذاعة حديث الحكم مع حكام تقنية الفيديو على الجماهير في نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: البيان

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في خطوة هي الأولى من نوعها في مسابقاتنا المحلية ، ستشهد المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة بين الوصل والنصر, التي ستقام اليوم في استاد هزاع بن زايد ,مدينة العين, حدثاً استثنائياً في ملاعبنا وهو إذاعة حديث حكم الساحة مع حكام تقنية الفيديو “VAR” خلال المباراة للجماهير الحاضرة في الملعب والمتابعين عبر البث التلفزيوني بهدف زيادة الشفافية بين الحكام واللاعبين والأطقم الفنية والجماهير . وسيكون هذا البث في القرارات الحاسمة التي يتم اللجوء فيها إلى تقنية الفيديو.

يُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من أمريكا بقيادة إسماعيل الفاتح ( حكم ساحة ) كوري باركر ( حكم مساعد أول ) كيلي اتكينس ( حكم مساعد ثان ) روضة المنصوري (حكم رابع) أدوناي أسكوبيدو ( حكم فيديو ) خلود الزعابي ( حكم فيديو مساعد ) يوسف الجسمي ( حكم احتياطي خامس).

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