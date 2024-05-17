خالد السناني: الوصل قادر على تحقيق «الثنائية»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد خالد السناني حارس مرمى الوصل، أن «الإمبراطور» بالعزيمة والإصرار قادر على تحقيق «الثنائية» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في تحدي نهائي البطولة الأغلى أمام النصر إضافة إلى مواصلة التحدي في دوري أدنوك للمحترفين الذي يتطلب مضاعفة التركيز والمسؤولية في الفترة المقبلة والتعامل مع جميع المباريات التي يخوضها الفريق خطوة بخطوة في مشوار الفوز بلقب بطولة الدوري، مؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهودهم لإسعاد جماهير الوصل هذا الموسم.

وأضاف السناني لـ«البيان»، أن الوصل يملك إدارة قادرة على التعامل بكل كفاءة مع المواقف الصعبة، عبر تخفيف الضغوطات على الفريق، بجانب الدور الكبير للجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مشيراً إلى أن الوصول إلى منصة التتويج في الدوري يحتاج إلى النظر للأمام، وعدم الالتفات لنتائج الآخرين، بالإضافة إلى مضاعفة جهودهم لحصد أولى الإنجازات هذا الموسم عبر خوض التحدي في الكأس الغالية أمام النصر.

حظوظ

وعن حظوظ «الإمبراطور» بتكرار إنجاز موسم 2006 - 2007، وتحقيق الثنائية بحصد لقب الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال السناني إن الوصل قادر على استعادة أمجاده، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في المباراة المنتظرة في نهائي الكأس الغالية أمام النصر التي ستتجه كل الأنظار إليها في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأشار السناني إلى إن لقب الدوري لم يحسم بعد، وما زالت المنافسة مستمرة في الملعب خلال الجولات المقبلة، وعليهم مواصلة التحدي باللعب تحت ضغط المباريات متمنياً أن يواصل جمهور الوصل حضوره المميز حتى ختام الموسم، لأن الجمهور هو الداعم الأول والأخير في مشوار الفريق، ويتمنى أن تتكلل هذه الجهود بسعادة عارمة لجماهير الإمبراطور.

وعن غيابه عن قائمة المنتخب الأول، رغم تصدر فريقه البطولة، قال السناني إنه جاهز في أي وقت لتلبية نداء «الأبيض»، وقرار عدم استدعائه للمنتخب، يعود إلى وجهة نظر المدرب، ولا يمكن التدخل فيها، لأنها مبنية على رؤية فنية من قبل المسؤولين في الجهاز الفني للمنتخب، متمنياً التوفيق لمنتخبنا الوطني في مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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