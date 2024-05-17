خطة شاملة لشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم والتي ستجمع فريقي الوصل والنصر على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بخطة شاملة، مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة.

وحضت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر والالتزام بالإجراءات المنظمة للدخول، والتشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.

وأوضحت أن البوابات (مميز أ، 1، 2، 3، 4، 5) مخصصة لدخول جماهير نادي الوصل، والبوابات رقم (6، 7، 8، 9، 10، ومميز ب) مخصصة لجماهير فريق النصر.

وأن المواقف الشمالية الخارجية تم تخصيصها لجمهور الوصل والمواقف الخارجية الجنوبية تم تخصيصها لجمهور النصر.

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