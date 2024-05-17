استاد هزاع بن زايد.. لؤلؤة الملاعب يستضيف النهائي الأغلى للمرة الخامسة

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار الليلة إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، الذي يستضيف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بين الوصل والنصر، وهذه المرة الخامسة التي تقام فيها المباراة النهائية لمسابقة «أغلى الكؤوس» على استاد هزاع بن زايد منذ افتتاحه عام 2014 بمباراة ودية تاريخية بين فريقي العين ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد استاد هزاع بن زايد، تحفة معمارية وهندسية، يمتد على مساحة 45 ألف قدم مربعة، وأحد أفضل الملاعب في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشمل 25 ألف مقعد، موزعة على 7 مستويات، منها 3 آلاف مقعد متميز، ليصبح واحداً من أكبر الملاعب الدولية التي تحتوي على نسبة مقاعد عالية للدرجة المتميزة.

أفضل ملعب

استضاف استاد هزاع بن زايد، الذي حصل على لقب أفضل ملعب في العالم لعام 2014، أول نهائي في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في موسم 2014 - 2015 بين فريقي النصر وشباب الأهلي، والثانية في 2018 - 2019 بين فريقي شباب الأهلي والظفرة، والثالثة في 2020 - 2021 بين فريقي شباب الأهلي والنصر، ثم جاءت الاستضافة الرابعة في 2021 - 2022 بين فريقي الشارقة والوحدة، إضافة إلى مباريات في بطولات عالمية مثل كأس العالم للأندية 2017، وكأس آسيا 2019، نهائي دوري أبطال آسيا بين العين وجيونبوك الكوري الجنوبي 2016، نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال 2019، نهائي كأس الخليج العربي، بالإضافة إلى العديد من المباريات للمنتخبات الآسيوية والعربية والأفريقية.

كما حقق استاد هزاع بن زايد الذي تم تشييده وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مكانة متقدمة عربياً وقارياً وعالمياً في عالم كرة القدم، بتواجده ضمن التصنيف المتقدم عالمياً بما جعله وجهة بارزة للمنتخبات والأندية.

وتصميم الملعب مستوحى من أشجار النخيل، كرمز ليربط الحاضر والمستقبل بتاريخ وتراث الدولة الغني، وهو أول استاد في المنطقة مصمم خصيصاً بشكل يتيح توفير الظل طوال العام للمشاهدين عن طريق الشكل الإنشائي المتقدم والسقف، بما يسمح بالمشاهدة الجيدة، حتى في موسم الصيف، وهي الميزة الفريدة من نوعها التي تعزز من مكانته بين الملاعب في المنطقة والعالم.

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