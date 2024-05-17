تعرابت: أمامنا 90 دقيقة سنقاتل خلالها من أجل اللقب الغالي

المصدر: العين - البيان

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قال المغربي عادل تعرابت، لاعب النصر، إن فريقه قدم نفسه بصورة متميزة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على مستوى الأداء والنتائج، واستحق الوصول للنهائي، وأمامنا الآن 90 دقيقة فقط علينا أن نقاتل خلالها من أجل التتويج باللقب الغالي، مع احترامنا للوصل فهو فريق كبير واستحق هو الآخر بلوغ النهائي، وهذه المباراة هي ديربي بين الفريقين ونتطلع لإسعاد جماهيرنا والاحتفال معهم باللقب، ولدينا الحافز والحماس لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق هدفنا.

وأوضح تعرابت، أنهم في النصر محظوظون بوجود المدرب شرودر على رأس الجهاز الفني فهو مدرب متميز ويبتسم للجميع ولديه طريقة رائعة في التدريب، ولذلك فالجميع يحبه ويحترمه ولعل هذا هو السر في الظهور الجيد للنصر تحت قيادته، وبالنسبة لي فقد منحني حرية أكبر في الملعب وسنعمل من أجل أن نهديه اللقب اليوم.

وأضاف: منذ أول مباراة لنا في المسابقة أمام خورفكان كانت لدينا دوافع وهدف الوصول للنهائي ونجحنا في تحقيق ذلك وعلينا أن نتابع العمل الجيد من أجل إحراز اللقب وإسعاد جماهيرنا.

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