شرودر: نعرف هدفنا جيداً وسنعمل بقوة من أجل التتويج

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر المدرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني لفريق نادي، النصر عن فخره ببلوغ فريقه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وعبر عن إعجابه بجمال تصميم الكأس، وأوضح أن مظهره جميل لكن أهميته تكمن في مناسبته وما تحمله من معان عظيمة. وقال: بالطبع هذا يوم عظيم للفريقين فقد استحقا الوصول لهذه المرحلة كثمرة للجهود التي بذلاها في مختلف مراحل المسابقة. وأضاف: الوصل منافس قوي ولديه عقلية الفوز ولكننا نعرف هدفنا جيداً وسنعمل من أجل الفوز باللقب، وعموماً اعتقد أنها ستكون مباراة عظيمة.

وأشار المدرب الهولندي خلال حديثه بالمؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات النصر للنهائي، إلى أن الضغوط في كرة القدم تظل موجودة دائماً ولكنها محببة وممتعة للمدرب. وقال: اعتقد أن الضغوط على الوصل أكبر وبالنسبة لنا ففريقنا لديه تاريخ عظيم ونملك الثقة والمقدرة على تحقيق تطلعات النادي فقط المطلوب أن نظهر شخصيتنا وشجاعتنا ونقاتل بقوة في الملعب فنحن لا نفكر أبداً في خسارة هذا اللقب، كما لا اعتقد أننا سنعيش ضغوطاً في حال لم نوفق.

وعن مواجهته لغريمه ميلوش، مدرب الوصل، قال: قابلته مرتين الأولى عندما كنت مدرباً للعين وخسرنا لأن فريقي السابق لم يكن بيومه في تلك المباراة، والثانية كمدرب للنصر واستحق الوصل الفوز، واليوم سنلعب مباراة أخرى لكن في منافسة مختلفة وسنعمل من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح المدرب الهولندي، أنه سبق وخاض 6 نهائيات كلاعب ومساعد مدرب ومدرب. وقال: لكل نهائي ظروفه وأجوائه.

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