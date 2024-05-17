علي سالمين: علينا مضاعفة الجهود والقتال من أجل التتويج

المصدر: العين - البيان

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أكد علي سالمين، متوسط ميدان الوصل، أن فريقه جاهز للقاء النصر في نهائي أغلى الكؤوس اليوم، مشيراً إلى أن فريقه قدم موسماً متميزاً وحقق نتائج جيدة قادته لصدارة الدوري وبلوغ نهائي الكأس، وأوضح أن الجميع يعرفون جيداً أهمية مباراة النهائي الليلة التي تلعب لمرة واحدة ولا مجال فيها للتعويض. وقال: علينا أن نضاعف جهودنا ونقاتل منذ البداية وحتى صافرة النهاية تطلعاً للتتويج باللقب.

وأكد اللاعب أن خسارة فريقه أمام الوحدة بالدوري لن يكون لها تأثير على معنويات ودوافع اللاعبين في المباراة الليلة لأنها تلعب في منافسة مهمة ومختلفة ولذلك سيكون التركيز سلاحهم للتتويج. وقال: نعرف أن مثل هذه المباريات تلعب على جزئيات بسيطة وهي التي ستصنع الفارق ولذلك فنحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الفريق.

وعما إذا كان الوصل، قادراً على تكرار إنجاز الحصول على ثنائية الدوري والكأس، أكد سالمين، أنهم كلاعبين يرغبون في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تصاحب فرحة تحقيق الألقاب والتي سبق وأن عاشتها الأجيال السابقة للوصل، وأشار إلى أن فريقه لديه فرصة كبيرة للتتويج بلقبي الدوري والكأس.

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