ميلوش ميلويفيتش: نواجه فريقاً كبيراً نعرفه ويعرفنا جيداً

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر المدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش، المدير الفني لفريق نادي الوصل، عن بالغ سعادته بوجود فريقه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومواجهة النصر اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين، وأكد أن الوصل جاهز للمباراة بعد استعدادات جيدة خلال الأيام السابقة. وأوضح أن الفريقين كبيران، واستحقا الوصول للنهائي الكبير، وهما يعرفان بعضهما، وأعرب عن أمله في أن يقدما مباراة كبيرة تليق بكرة القدم الإماراتية وعلى مستوى المناسبة.

وقال المدرب الصربي الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات الوصل للمباراة: «ندخل لقاء الليلة برغبة الفوز والحصول على اللقب، مع الاحترام للمنافس، والحظوظ متساوية بالطبع بين الجانبين، وبدورنا علينا أن نضاعف جهودنا ونقاتل في أرض الملعب من أجل تحقيق تطلعاتنا».

لا تأثير

واستبعد ميلوش، أن تؤثر الخسارة التي مني بها الوصل أخيراً من الوحدة بالدوري في دوافع اللاعبين، موضحاً أنها جاءت نتيجة بعض الأخطاء، وقد تم الحديث بشأنها وأغلقت صفحتها للتركيز في مباراة الليلة أمام النصر.

وأكد مدرب الوصل أنه لا يؤمن بالحظ بقدر إيمانه بالعمل الجاد في الميدان، وهو الأمر الذي يدركه اللاعبون، وبناءً عليه فالمطلوب منهم العمل بكل جهد لتحقيق الفوز. وأوضح أن التحدي ليس بينه ومدرب النصر، بل بين فريقين كبيرين، هما الوصل والنصر. وأعرب عن تمنياته بالتتويج باللقب.

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