اتحاد كلباء بعشرة لاعبين يحقق فوزاً غالياً على مضيفه العين

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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حقق اتحاد كلباء فوزا ثمينا على مضيفه العين بهدف دون رد سجله مهدي قايدي، في الدقيقة 7 للمباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد في ختام الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ولعب كلباء طوال 52 دقيقة منقوصا بعد طرد لاعبه السلوفاكي فيليب كيس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 37، وبفوزه تقدم كلباء للمركز العاشر برصيد (24 نقطة) بينما بقي العين رابعا برصيد (39 نقطة).

بداية مثالية

جاءت البداية مثالية لفريق اتحاد كلباء الذي لم ينتظر سوى 7 دقائق فقط ليتقدم بهدف السبق بعد تمريرة خلف مدافعي العين انطلق بها مهدي قايدي، منفردا بالمرمى قبل أن يضع الكرة بسهولة في الشباك، وبعدها تعددت محاولات العين لادراك التعادل وضاعت له فرص عدة بسبب التهور والتسرع في انهاء الهجمة، وبالمقابل حاول كلباء تكرار سيناريو الهدف الأول والاستفادة من سرعة قايدي لكن دفاع العين فطن للأمر وأفسد مخططه.

أفضلية

وبدا العين أفضل حالا وأكثر استحواذا على الكرة بعد مضي ثلث الساعة من هذا الشوط، لكنه افتقد للنجاعة الهجومية بعد أن تعرض المهاجم جوسنا للرقابة اللصيقة، وبدا خالد البلوشي أكثر فاعلية في بناء الهجمات وسدد أكثر من كرة نحو المرمى وتسبب في طرد لاعب متوسط ميدان كلباء فيليب كيسي، بعد أن عرقله الأخير وهو في انفرد صريح بالمرمى ليطرده الحكم بالبطاقة الحمراء، وحافظ كلباء على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني دانت الأفضلية للعين وبدا كلباء متراجعا بسبب النقص العددي في صفوفه لكن لاعبو العين عابهم البطء في التحضير والأخطاء في التمرير برغم التبديلات التي أجراها المدرب بدخول بلاسيوس، وكاكو لزيادة الفعالية الهجومية، بينما نجح كلباء في التعادل مع النقص العددي وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

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