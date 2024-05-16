مدربا الوصل والنصر يؤكدان حرص الفريقين على الفوز بكأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، أمام النصر، الذي يقام يوم غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في إطار التحضير للمباراة: "أتمنى أن نكون أول فريق يحمل الكأس بحلته الجديدة"، موضحا أن كرة القدم تحتاج دائما إلى التضحية، وأن هناك دلائل كثيرة على ذلك كان أبرزها نهائي كأس إيطاليا، وكيفية دفاع فريق يوفنتوس عن رغبته في الفوز بالكأس.

وأشار ميلوييفيتش، إلى أن المنافسة على لقبين لن تؤثر على الفريق في المباراة النهائية، مؤكدا جهوزية فريقه لمواجهة أي منافس".

من جانبه أكد الهولندي الفريد شرودر، مدرب فريق النصر أن مواجهة فريقه أمام الوصل في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مستحقة لكلا الفريقين بعد أن قدما ما يؤهلهما لذلك.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "سنعمل على الظهور بشخصيتنا المعتادة، وسنقاتل من أجل تحقيق هدفنا"، مضيفا: "نؤمن بقدرتنا على تحقيق اللقب، فلدينا لاعبون مميزون وقادرون على تنفيذ التعليمات للفوز بالكأس".

وأوضح مدرب النصر أن التتويج بلقب الكأس لم يكن هدفه في البداية، لكن الأمر تغير، حيث كان الهدف تغيير طريقة لعب وأداء الفريق.

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