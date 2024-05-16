العين يستضيف اتحاد كلباء في لقاء تحسين المراكز

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله، كلباء ـ محمد فضل

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يستضيف العين على ملعبه باستاد خليفة بن زايد في تمام الساعة 6:10 من مساء اليوم نظيره اتحاد كلباء لحساب الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وينتظر أن تشهد المباراة إثارة بالغة خصوصاً بعد المستوى المتميز لاتحاد كلباء هذا الموسم، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

فالعين صاحب المركز الرابع برصيد «39 نقطة» يأمل في استعادة المركز الثالث، بينما يتطلع اتحاد كلباء صاحب المركز الحادي عشر برصيد «21 نقطة» لتعويض خسارته بالجولة السابقة أمام الإمارات والتقدم خطوة في الترتيب في إطار سعيه لتأمين موقفه.

وأجرى العين أمس مناوراته الميدانية الأخيرة على ملعبه تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي عمد إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق التكتيك وأسلوب اللعب، وعمل في الأثناء على تصحيح الأخطاء فورياً خصوصاً في الناحية الدفاعية، ويتوقع أن يلعب العين المباراة بتشكيلة جل عناصرها من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الدوري خلال الفترة السابقة.

من جانبه، يتطلع كلباء إلى تكرار فوزه على العين بعد أن أخرجه من ربع نهائي مسابقة الكأس الغالية خلال المباراة التي أقيمت في أبريل الماضي بالفوز عليه 2 ـ 1، ولاتزال وضعية النمور صعبة إذ يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة ولم يؤمن كلباء بقاءه في دوري الكبار، ويحتاج لمزيد من النقاط لمواصلة ظهوره من الموسم السابع على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين.

ويخوض الجهاز الفني لفريق كلباء لقاء العين بصفوف مكتملة، حيث يسعى العراقي غازي الشمري لإعادة فريقه إلى سكة الانتصارات من جديد عقب تلقيه الهزيمة في الجولة الماضية على أرضية ملعبه أمام الإمارات بهدفين مقابل هدف، وهي الخسارة التي أنعشت آمال الصقور من جديد في البقاء مع أندية دوري أدنوك للمحترفين.

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