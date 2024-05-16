الهيئة العامة للرياضة تنظم المعرض الرياضي المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، فعاليات المعرض الرياضي المجتمعي، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة للعام الثاني على التوالي، ويقام على مدار يومين في مقرها بدبي.

وذلك بمشاركة 25 جهة من الاتحادات الرياضية وشركات القطاع الخاص المتخصصة في الرياضة.

كما شهد إقبالاً واسعاً من كافة شرائح المجتمع. يهدف المعرض إلى غرس وترسيخ المفاهيم الرياضية الصحيحة وزيادة نسبة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وذلك في إطار جهود الهيئة لنشر وتعزيز الثقافة الرياضية بين مختلف الفئات العمرية لجعل الرياضة أسلوب حياة.

افتتح المعرض غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وذلك بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة، وأحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية، وعدد كبير من رؤساء الاتحادات وأعضاء المجالس الرياضية، وقال غانم مبارك الهاجري:

«إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية الرياضة كوسيلة لتعزيز الروح الرياضية والمشاركة الفعّالة في المجتمع، حيث تضع قيادتنا الرشيدة محور الرياضة ضمن أبرز أولوياتها في رؤيتها للمستقبل.

ومن هذا المنطلق نعمل في الهيئة العامة للرياضة بكل جهدنا لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ومفاهيم الصحة الجيدة في مختلف الأوساط المجتمعية، فالرياضة المجتمعية هي أساس ونواة رياضة الإمارات الاحترافية».

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