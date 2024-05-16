بحملة إعلامية نوعية.. النصر يستحضر انتصارات الماضي قبل مواجهة الحاضر

المصدر: دبي - البيان

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قبل المواجهة التي تتجه لها أنظار عشاق كرة القدم، والتي ستجمع النصر والوصل في نهائي أغلى الكؤوس، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، غداً، على استاد هزاع بن زايد، أطلق نادي النصر حملة إعلامية متميزة وواسعة النطاق، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لدعم ومساندة الفريق قبل الحدث الكبير، وتشجيع حضور الجماهير.

بدأت الحملة بالترويج لتذاكر المباراة، ونشر عداً تنازلياً قبل المباراة بـ 7 أيام، وأهداف النصر في نصف النهائي في شباك شباب الأهلي، وملصقات عن مشاركات لاعبي العميد الحاليين في العشر سنوات السابقة في نهائي كأس رئيس الدولة.

كما تم نشر مقاطع مصورة، تستحضر انتصارات الماضي قبل مواجهة الحاضر، منها تتويج النصر بأول لقب له في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على حساب نادي الشباب موسم 1984 - 1985، بثلاثية نظيفة، بهدفي علي مال الله، وهدف خالد إسماعيل، والتتويج الثاني على التوالي موسم 1986-١٩٨٥ في نهائي استثنائي، حيث سجل عيسى يوسف الهدف الأسرع في تاريخ البطولة في شباك الوصل بعد 11 ثانية، وأحرز علي مال الله هدف العميد الثاني، لينتهي اللقاء بفوز النصر 1-٢.

وما زاد روعة اللقاء، حضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي توج لاعبي النصر باللقب، في لحظات سجلت في التاريخ بأحرف من ذهب. تم نشر صور تخلد هذه اللقطات في حساب النادي، على وسائل التواصل، ما يشكل إرثاً عظيماً، يزخر بتاريخ حافل في البطولة.

كما احتوت الحملة لقاءات مع قدامى نجوم العميد، وتوجيه دعوات لهم لحضور النهائي، ومقاطع فيديو مصورة للجماهير، وإطلاق وسم #أغلى_الكؤوس_ياعميد، على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسابقات للجماهير للترويج للمباراة.

مبادرة الحملة الإعلامية للنصر في النهائي، تظهر الالتزام والسعي الكبيرين اللذين يوليهما المركز الإعلامي في النادي للمباراة، حيث تم تسخير كل الإمكانات المتاحة للإبداع والابتكار في الحملة، لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وتشجيع الجماهير للحضور ومؤازرة الفريق، في المباراة التاريخية في نهائي أغلى الكؤوس، حيث تتضافر الجهود في سبيل الفوز، وتحقيق النجاح والظفر بالكأس الغالية.

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