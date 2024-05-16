نداي يستعين بخبرة «كأس أفريقيا» لدعم حظوظ النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد السنغالي موسى نداي لاعب النصر، أنه سيستعين بخبرته في الكرة الأفريقية، لدعم حظوظ فريقه في الفوز بلقب أغلى الكؤوس، عندما يلتقي الوصل في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، غداً، على استاد هزاع بن زايد في العين.

بالرغم من صغر سنه، إلا أن نداي سيخوض النهائي الثالث في مسيرته الكروية في أقل من موسمين، حيث سبق له التتويج بكأس السنغال 2023، مع فريقه السابق جراف دي داكار، والفوز مع منتخب السنغال بكأس أفريقيا للمنتخبات المحلية، على حساب المنتخب الجزائري، العام الماضي، أمام أكثر من 40 ألف مشجع.

انضم نداي، الذي احتفل فبراير الماضي بعيد ميلاده الـ 20، للنصر، مطلع الموسم الحالي، قادماً من نادي جراف دي داكار، بعد أن لعب لمنتخب السنغال تحت 20 عاماً، ومنتخب «أسود الترانغا» للمحليين.

شارك نداي (20 عاماً) في 22 مباراة مع النصر في جميع المسابقات، منها 3 في مسابقة كأس رئيس الدولة، و16 في دوري أدنوك للمحترفين، ومباراتين تحت 21 عاماً، ومباراة واحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 3 أهداف، إضافة إلى مساهمته في صناعة 4 أهداف.

وقال نداي في تصريح لـ «البيان»: «قدمنا مستويات قوية في الأشهر الخمسة الأخيرة، وحصدنا العديد من النتائج الجيدة، التي بفضلها وصلنا إلى نهائي الكأس.

والآن نحتاج لترجمة هذه الجهود بلقب، وبالفعل، سيكون الكأس في حال نجاحنا في الفوز به، أجمل مكافأة للعمل الكبير الذي قمنا به، وللجهود التي بذلناها طيلة الفترة الماضية، نعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة أمام الوصل، الذي يعد أفضل فريق في الدوري، ويضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين».

وأضاف: «نحن متحمسون لخوض المباراة، لقد لعبت لقاء واحداً ضد الوصل هذا الموسم، أذكر تلك الأجواء الرائعة التي سادت المباراة، والحضور الجماهيري الكبير، وأعتقد أن النهائي سيكون على درجة عالية من الإثارة».

وأوضح نداي أنه عاش أجواء جماهيرية في غاية الروعة، عندما خاض نهائي كأس أفريقيا للمحليين مع منتخب السنغال، وهو يعلم أن أجواء استاد هزاع بن زايد ستكون حماسية وأكثر روعة، وأضاف: «اكتسبت خبرة التعامل مع النهائيات، ويمكنني مجاراة الأمور بهدوء، ما علينا القيام به، هو إنجاز مهمتنا بنجاح، وتحقيق اللقب».

وتابع: «يقول البعض إن النهائي نفوز به فقط، بالنسبة لي، يجب أن نفوز به نتيجة وأداء، حتى نظهر أحقيتنا وجدارتنا باللقب، وسنبذل كل جهودنا من أجل ذلك».

وأعرب نداي عن سعادته بالأجواء التي يعيشها في النصر، وقال: «أظهرنا مستوى رائعاً في الدور الثاني من الموسم، لقد حققنا قفزة كبيرة في جدول الترتيب، نحن راضون عما نقدمه، وسنواصل حتى نصل إلى أبعد ما يكمن بنهاية الموسم».

وصرح لاعب النصر بأن الفضل في تطور مستوى الفريق إلى المدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي منح ثقته لجميع اللاعبين، وخاصة الشباب منهم، وقال: «يشجعنا المدرب لتقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة، وشخصياً، أدين له بالكثير، وأشكره على كل ما قدمه لنا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز