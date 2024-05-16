«دبي الرياضية» تواكب نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت قناة «دبي الرياضية» التابعة لـ«دبي للإعلام» عن مواكبتها لـوقائع «نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم».

والتي ستقام بين فريقي الوصل والنصر، على استاد هزاع بن زايد، بمدينة العين مساء غد، ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على متابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية، التي تشهدها دبي والإمارات، والتزامها بتقديم تغطية إعلامية متكاملة للعديد من المباريات، والبطولات الرياضية العالمية الأخرى.

وفي هذا السياق لفت عبدالرحمن أمين، مدير قنوات دبي الرياضية، إلى أهمية «كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم» ومكانته على الساحة الرياضية، وقال: يعتبر «كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم» من أهم الفعاليات والأحداث الرياضية، التي تشهدها الدولة، وتُعد البطولة الأغلى والأهم ضمن المسابقات الكروية، التي تستضيفها الإمارات، نظراً لما تمتاز به من حماس ومستوى فني عالٍ.

وما تحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى المنطقة»، منوهاً بأن قناة «دبي الرياضية» أعدت أجندة متكاملة تشمل مجموعة من البرامج والتغطيات، لمواكبة الحدث الرياضي المهم، وسيتم من خلالها تقديم تحليلات متنوعة لمجريات البطولة، إلى جانب استضافة نخبة من المحللين والرياضيين والخبراء في القطاع الرياضي، للحديث عن البطولة وأهميتها ومكانتها وتأثيرها على الساحة.

ومن جانبه أكد حسن حبيب، نائب مدير قنوات دبي الرياضية، إنه على مدار أيام البطولة ستشهد شاشة قناة دبي الرياضية بث مجموعة من البرامج،التي يتولى إعدادها وتقديمها فريق عمل القناة وشبكة مراسليها.

وقال: اختارت «دبي الرياضية» شعار التغطية باسم «الكأس يلمع على دبي الرياضية»، حيث تابع عشاق كرة القدم برنامج «مجالس الكأس» الذي عرض في تمام الساعة 20:00 من مساء أمس، كما يتواصل مساء اليوم، واستضاف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي هيثم الحمادي مجموعة من اللاعبين القدامى والإداريين، ومحبي الناديين، ومن بينهم رجل الأعمال والقطب النصراوي الكبير طارق خانصاحب «مجلس النصراوية»، والقطب الوصلاوي عبدالله سالم «مجلس الوصلاوية».

وسيتابع الجمهور، اليوم، فقرات برنامج «الملعب» الذي يعرض على مرحلتين، تبدأ الأولى في تمام الساعة 12:00 ظهراً ولمدة ساعتين، يتولى تقديمها عبدالعزيز المختار، وتتضمن المؤتمرات الصحفية لمدربي فريقي الوصل والنصر مع مجموعة من الرسائل الإخبارية والتقارير الميدانية، التي يقدمها المراسلان يوسف إبراهيم، ومحمد مبارك.

بينما تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج في تمام الساعة 18:30 وحتى 21:00 مساء، وسيتم خلالها نقل تدريبات الفريقين على الهواء مباشرة استعداداً للنهائي، ويقدمها مشعل القحطاني، ويستضيف خلالها اللاعب السابق عبدالرحمن محمد، والمحلل الرياضي إسماعيل راشد، واللاعب علي خميس، إلى جانب عرض تقارير خاصة عن الفريقين، تبرز نقاط قوتهما وتنقل جانباً من تدريباتهما في أرض الملعب.

وفي تمام الساعة 21:00 مساء سيتابع الجمهور برنامج «سهرة الكأس» الذي يقدم فيه حسن حبيب مجموعة تقارير حول الفريقين، كما يستعرض خلاله ذكريات «ديربي بر دبي» «العميد والإمبراطور»، إلى جانب تقارير أخرى ستبث من أرض استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وترصد آخر الأحداث والبروفة النهائية للبطولة.

وخلال يوم المباراة النهائية التي ستقام غداً، ستكون طواقم قناة «دبي الرياضية» جاهزة لنقل الحدث من خلال برنامج «روحك رياضية»، الذي يبث على الهواء مباشرة في تمام الساعة 15:00، ويقدمه كفاح الكعبي، بالتعاون مع المذيع أحمد جوكة. وفي تمام الساعة 17.00 عصراً سينتقل البث إلى استوديو القناة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

والذي يقدمه الإعلامي محمد الجاسم لنقل وقائع المباراة النهائية بين فريقي النصر والوصل على الهواء مباشرة بصوت المعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي، إلى جانب المراسلين: أحمد الشحي، ومشعل القحطاني، ومحمد مبارك وراشد النجار، ويوسف إبراهيم، ومحمد السعدي، وأحمد العلي ويوسف الكعبي، كما تستضيف القناة داخل الاستوديو كلاً من محسن مصبح، ونور الدين العبيدي، وإسماعيل راشد لتحليل وقائع المباراة. فيما تواصل القناة رصد الفرحة مع الفريق الفائز من أرضية الملعب وحتى عودة الكأس إلى دبي.

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