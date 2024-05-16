الوصل يختتم تحضيراته استعداداً للقاء النصر في النهائي الأغلى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يختتم الوصل تدريباته مساء اليوم، استعداداً للقاء النصر في السابعة والنصف من مساء غد، وتسود أجواء إيجابية على تدريبات «الفهود»، بعد طي صفحة الخسارة أمام الوحدة 1-4 الاثنين الماضي، في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وهناك حالة من التركيز والإصرار بين اللاعبين على تحقيق اللقب الثالث، بعد لقبين حصل عليهما الفريق في موسمي 1986-1987 و2006-2007، وفي الظهور الـ 11 للوصل في المباراة النهائية طوال تاريخه في البطولة.

وتحدث ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، مع اللاعبين، وطالبهم بنسيان الدوري مؤقتاً، والتركيز على مواجهة النصر، لأنها ستكون مباراة ببطولة غالية، وركز المدرب على طريق اللعب أمام «العميد».

والذي سبق وفاز عليه الوصل بهدف دون مقابل، وسجله جونغ سيون، في مباراتهما يوم 13 فبراير 2024، على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة 13 للدوري، وأكد المدرب الصربي على أن المباراة بكل تأكيد لن تكون سهلة، وخاصة أن الفريقين يعرفان بعضاً جيداً، وكل منهما يطمح للفوز بالبطولة.

ومن جانبه، شدد علي صالح لاعب الوصل، على ضرورة التعلم من الخسارة أمام الوحدة، وتعويض جماهير فريقه ببذل أقصى جهد أمام النصر، والفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعدها يعود الوصل لفتح صفحة الدوري.

وأشار إلى أن «الفهود» قادرون على إسعاد جمهورهم باللقب الغالي، وإلى أنه يجب التركيز على مواجهة النصر، ونسيان الخسارة أمام الوحدة، منوهاً بأن الوصل سبق وسجل 4 أهداف في مباراة واحدة أكثر من مرة هذا الموسم، وآخرها الفوز 1-٤ على البطائح في الجولة الماضية للدوري.

وأوضح علي صالح، أن مواجهات الكأس تختلف عن مباريات الدوري، وتحتاج إلى تركيز، وتجنب أكبر للأخطاء، مشيراً إلى أن لاعبي الوصل خسروا بتلك النتيجة الكبيرة أمام الوحدة، بعدما ارتكبوا أخطاءً ساعدت المنافس على التسجيل،.

وأكد على أن معنويات لاعبي الوصل مرتفعة قبل لقاء الكأس، لأن الفريق لا يزال متصدراً للدوري، رغم تقليص فارق النقاط، وحظوظ الفوز بدرع الدوري لا تزال في يد الوصل، ولكن المطلوب إغلاق تلك الصفحة مؤقتاً، والتفكير في نهائي الكأس الغالية، ووجّه جمهور الوصل إلى الدعم والمساندة في النهائي الأغلى على قلوب جماهير الكرة الإماراتية.

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