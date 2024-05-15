اتحاد الكرة وشرطة أبوظبي يبحثان ترتيبات نهائي الكأس الأغلى

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث اتحاد الإمارات لكرة القدم وشرطة أبوظبي الترتيبات الأمنية المتعلقة بمباراة الوصل والنصر في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024، التي تقام على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مساء اليوم في مدينة العين، بحضور مسؤولين من اتحاد الكرة وشرطة أبوظبي وناديي الوصل والنصر واستاد هزاع بن زايد.

وبحث الاجتماع كافة الترتيبات الأمنية قبل وأثناء وبعد المباراة النهائية للكأس الأغلى، والتي تهدف في المقام الأول إلى تأمين وتسهيل دخول وخروج جماهير الفريقين من ملعب المباراة عبر البوابات المخصصة لكل فريق.

وفي إطار التعاون القائم والمستمر بين اتحاد الكرة وشرطة أبوظبي يسعى الجانبان إلى تنظيم يليق بنهائي كأس رئيس الدولة، الذي حقق نجاحات مميزة خلال السنوات الماضية.

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