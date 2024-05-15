اللواء الغيثي يترأس اجتماع تأمين مسار نقل جماهير ناديي النصر والوصل

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الخاص بشأن تأمين مسار نقل جماهير ناديي النصر والوصل بعد غد إلى إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لمباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين الفريقين.

وحضر الاجتماع العميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وضباط الارتباط وأعضاء من ناديي النصر والوصل.

ورحب اللواء الغيثي بالحضور في بداية الاجتماع، ناقلاً تحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لأعضاء رابطة جماهير الفريقين وتمنياته بالتوفيق للفريقين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين مسار نقل الجماهير قبل وبعد انتهاء المباراة.

وأوضح اللواء الغيثي، إن الهدف من الاجتماع هو توعية الجمهور بضرورة الالتزام بالروح الرياضية مهما كانت نتيجة المباراة، والالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما يعكس المظهر الحضاري لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية على أعلى مستوى.

وقال اللواء الغيثي: «الذوق والأخلاق الرياضية من أهم المبادئ التي يتحلى بها الرياضيون ومحبوهم، فالمجتمع الإماراتي مجتمع واحد تربطهم صلة الدين والأخوة والوطن وهي أغلى وأسمى من كل شيء يعكر الصفو والنظام العام»، داعياً الجميع إلى التعاون في عدم إحداث الفوضى وعمل المسيرات التي تعرقل حركة السير والمرور وتؤدي إلى ارتكاب المخالفات والحوادث.

وأكد اللواء الغيثي حرص شرطة دبي على المحافظة على الأرواح والممتلكات وعدم إزعاج الناس بالمسيرات التي تثير الضجة وتشكل الاختناقات المرورية، مُطالباً أعضاء الناديين بضرورة نشر التوعية لجماهيرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصاً فئة الشباب. وحث اللواء الغيثي أعضاء الناديين على التواصل والتنسيق مع ضباط الارتباط للظهور بالمظهر الحضاري الذي يعكس عمق الترابط والنسيج الاجتماعي الإماراتي وعكس صورة مشرفة للرياضة الإماراتية.

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