منصور بن محمد: الوصول إلى المباراة النهائية لأغلى البطولات إنجاز يستحق الإشادة

المصدر: دبي- البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي بمناسبة وصول الناديين الى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم والتنافس للفوز بأغلى البطولات.

وقال سموه:" إن الوصول إلى المباراة النهائية لأغلى البطولات إنجاز يستحق التهنئة والإشادة وتثمين الجهود التي بذلتها إدارتا الناديين الكبيرين وكوادرهما الفنية والتدريبية واللاعبين لتحقيق طموحات جماهيرهما الكبيرة والوفية، وإضافة أغلى الكؤوس لقائمة إنجازات كل منهما".

وأضاف سموه: "ستتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم في دولة الإمارات مساء الجمعة المقبلة إلى إستاد هزّاع بن زايد بمدينة العين العزيزة لمتابعة النهائي الكبير والمرتقب، ومعهم أنظار جماهير كرة القدم العربية التي تابعت التطور الكبير لكرة القدم في الدولة وقوة منافساتها وجودة المستويات الفنية التي تقدمها فرقنا، كما ستتجه الأنظار مرة أخرى إلى نفس الاستاد في 25 مايو الجاري لدعم وتشجيع ممثل الإمارات فريق نادي العين في مباراة إياب دوري أبطال آسيا، الساعي للفوز بلقبه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد".

وثمّن سمو رئيس مجلس دبي الرياضي دور جماهير ناديا النصر والوصل في دعم فريقيهما خلال مشوار منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك في مشوار منافسات بطولة دوري أدنوك للمحترفين، والذي كان له دورا كبيرا في تقديم العروض الجميلة والنتائج الجيدة لكلا الفريقين، مشيراً سموه إلى أن حضور جمهور الفريقين في إستاد هزاع بن زايد سيكون أثراً إيجابيا في دعم الفريقين الكبيرين اللذين استحقا المنافسة على لقب البطولة الأغلى على قلوب الإماراتيين.

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