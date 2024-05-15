اتحاد كرة القدم: كأس رئيس الدولة حدث وطني يحتفي به الجميع

المصدر: وام

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أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن بطولة كأس رئيس الدولة تحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لافتا إلى أنها حدث وطني يحتفي به الجميع داخل الملعب وخارجه كل عام.

وأشار إلى أنها الاهتمام الذي تحظى به محلياً وخارجيا، لدورها في تحفيز الموهوبين لتطوير مهاراتهم للفوز بلقبها، ما يخدم الكرة الإماراتية والمنتخبات الوطنية، فضلاً عن الأندية المختلفة في الدولة.

وقال عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات إن اللجنة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة عوامل النجاح للبطولة، مثمنا اهتمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بكأس رئيس الدولة، التي تواصل تحقيق نجاحات كبيرة تنظيمياً وفنياً وجماهيريا.

وأشار إلى أن حضور العائلات للنهائيات أضاف بُعداً اجتماعيا لهذه البطولة الغالية، وجعل رسالتها أعمق من مجرد 90 دقيقة، وأكبر من فوز وخسارة، مؤكدا أن نسخة هذا الموسم بين الوصل والنصر ستكون مميزة، وستظهر بحلة جديدة.

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